На Дону прокуратура начала проверку после гибели ребенка, упавшего с перил лестницы

В Гуково 9-летняя девочка упала с перил лестницы с 5 этажа многоквартирного дома на первый этаж. Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, 10 января 2021 года в Гуково 9-летняя девочка, находясь на лестничной площадке 5 этажа многоквартирного жилого дома, упала с перил лестницы на первый этаж. Она была госпитализирована в больницу, где скончалась. «Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева