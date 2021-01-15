В Сочи загрузка отелей в горном кластере после праздников остается высокой

После новогодних каникул гостиницы на горнолыжных курортах Сочи загружены в среднем на две трети, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта. Максимальная загрузка отмечена на курорте «Красная Поляна» — 71%, курорт «Роза Хутор» заполнен на 67%. Случаев заболевания коронавирусом в гостиницах горного кластера за время новогодних праздников не было.

Сегодня на Красной Поляне идет снег, который продолжится до выходных. Коммунальные службы ведут работы по расчистке дорог, перебоев с поставкой продуктов питания не наблюдается, ассортимент магазинов полный. Инцидентов на сетях электроснабжения, водоснабжения и канализации не зафиксировано. Основные ресурсоснабжающие организации располагают резервными источниками электроэнергии, сообщает мэрия Сочи.

Анна Перова, Краснодар