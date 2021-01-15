Капремонт подъездов в 95 домах Уфы выполнит «Строй-ресурс»

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» по итогам сегодняшнего аукциона заключит контракт на капремонт лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов в Уфе с уфимским ООО «Строй ресурс», сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником аукциона с начальной ценой 208,167 млн руб. Предложение участника в протоколе не указано.

До 1 сентября 2021 года подрядчик должен отремонтировать 260 подъездов в 95 домах Уфы, в том числе на улице Перовской, Свободы, Горького, Пинского, Ферина, Черниковской. Самый дорогой ремонт — на улице Ферина, 20 корп.1 — стоит 6,85 млн руб., самый дешевый — на улице Новороссийской, 4 — 210,05 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-ресурс» зарегистрировано в марте 2017 года. Компания занимается строительством. Она принадлежит Алексею Сальникову. Выручка в 2019 году составила 1,01 млрд руб., чистая прибыль — 3,94 млн руб. В 2020 году компания заключила 16 госконтрактов на общую сумму 1,6 млрд руб.

Майя Иванова