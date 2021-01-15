Население Великобритании сократилось за время пандемии на 1,3 млн

С начала пандемии COVID-19 население Великобритании пережило самое значительное сокращение за все годы с окончания Второй мировой войны. Такой вывод сделали в своем исследовании британские экономисты из Economic Statistics Centre of Excellence. По их оценкам, численность населения снизилась на 1,3 млн человек. За этим стоит «беспрецедентный исход» лиц иностранного происхождения, приехавших в Великобританию на работу, а также неточные статистические расчеты. Население Великобритании на конец 2019 года составляло 67,8 млн человек.

Авторы исследования Майкл О’Коннор и Джонатан Портис отмечают, что Национальное статистическое управление при прогнозировании численности населения не взяло в расчет эмиграцию, связанную с COVID-19, из-за чего возникло искажение реальных показателей численности. Экономисты учли эти данные — по их расчетам, население страны не выросло за год на 350 тыс. человек, как утверждала официальная статистика, а сократилось более чем на 1,3 млн человек. Оказавшись под угрозой лишиться работы в период пандемии, многие иностранные работники предпочли вернуться в свои страны, чтобы не оказаться в рядах британских безработных, отмечают авторы. Это объясняет и тот факт, что при всех проблемах, которые создал для экономики страны кризис с пандемией, уровень безработицы в Великобритании остался на низком уровне — 4,9%.

Сокращение населения из-за оттока иностранных работников заметнее всего в Лондоне, где, по оценкам экономистов, население сократилось почти на 700 тыс. человек. В 2020 году население столицы Великобритании немного превышало 9 млн человек.

Алена Миклашевская