В Новосибирской области с начала пандемии выявлено более 30 тысяч случаев COVID-19

С начала пандемии в Новосибирской области выявлено 30 035 случаев COVID-19. За первую половину января заразились 3 080 человек, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

«Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания на неделе зафиксирован 2 января — 154 человека за сутки»,— говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба на 15 января, за сутки заразились 139 человек, 226 пациентов выздоровели, скончались восемь заболевших.

Как отмечают в ИЦК, 15 января показатель прироста количества заразившихся в Новосибирской области составил 3%. В Томской области, Кузбассе и Республике Алтай — по 3%. В Хакасии, Алтайском крае — по 4%. В Омской области и Красноярском крае — по 5%.

Прирост заболевших коронавирусом в округе снизился до 4%. «По темпам распространения эпидемии среди федеральных округов — Сибирский федеральный округ остается в числе самых благополучных, вместе с Уральским и Северо-Кавказским»,— отмечается в сообщении ИЦК.

Екатерина Лукашевич