На Кубани замдиректора базы отдыха предстанет перед судом за хищение 2 млн рублей

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, обвиняемого в мошенничестве и растрате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, обвиняемый был заместителем директора базы отдыха в Ейском районе. Следствие установило, что в течение четырех лет он присваивал себе деньги, полученные от клиентов в счет бронирования номеров для проживания. За этот срок сумма ущерба составила около 2 млн руб.

Кроме того, он заключил договор займа между собой и базой отдыха, а затем внес в кассу организации 750 тыс. рублей, которые по факту ему не принадлежали. В дальнейшем он попытался вернуть эти деньги.

По данным фактам в отношения замдиректора базы отдыха возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). На период следствия его оставили на свободе под подпиской о невыезде.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Белянин