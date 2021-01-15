В Башкирии планируют построить элеватор за 500 млн рублей

В Стерлитамакском районе Башкирии планируют построить новый элеватор на 50 тыс. т с зерносушильным комплексом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на слова представителя управляющей компании «Перспектива» Олега Кажаева. Инвестор купил земельный участок в Стерлитамакском районе площадью 4,8 га и подготовил технологическую схему будущего комплекса. Элеватор планируют запустить к концу 2022 года.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, это один из первых элеваторов в стране, который создается «с нуля» по самым современным технологиям. На его территории построят контейнерную площадку для формирования железнодорожных составов, что позволит в будущем поставлять продукцию за пределы Башкирии.

Инвестпроект получил статус приоритетного. Власти региона возместят часть затрат на закупку оборудования и создание инженерно-транспортной инфраструктуры.

Майя Иванова