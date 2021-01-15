В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 96 человек

За сутки в Татарстане выявили 96 новых случаев коронавируса. Шесть из них оказались завозными, 90 — контактными. 33 человек госпитализировали, 63 лечатся на дому. Об этом сообщает оперштаб Татарстана по борьбе с вирусом.

Среди заболевших — двое детей и 34 человека старше 60 лет. В Казани выявили 56 новых случаев, в Набережных Челнах — 11, в Рыбно-Слободском районе — шесть, в Альметьевском и Зеленодольском районах — по три, в Актанышском, Апастовском, Высокогорском, Нижнекамском и Тукаевском — по два, в Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Менделеевском, Муслюмовском, Нурлатском и Сабинском — по одному.

«На 15 января в Татарстане зарегистрировано 14 637 случаев COVID-19.Выздоровел за весь период 11 151, в том числе 37 за минувшие сутки», — отмечается в сообщении.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"