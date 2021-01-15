Белгородская область в 2020 году экспортировала более 90 тыс. тонн кормов

В 2020 году предприятия Белгородской области экспортировали более 140 тыс. т продукции животноводства и для животноводства, в том числе 92,2 тыс. т кормов и кормовых добавок. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Вся экспортированная продукция была вывезена 4,7 тыс. партиями. Помимо кормов отгружалось мясо птицы и свинины (17,3 тыс. т), молочная продукция (15,7 тыс. т) и другие виды товаров. Все партии соответствовали ветеринарным требованиям, подчеркнули в управлении. Основными получателями грузов стали страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, США, Израиль и государства-члены Евразийского экономического союза.

Как экспортировали сельхозпродукцию из макрорегиона в 2020 году — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин