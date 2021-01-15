Коронавирус выявили еще у 483 нижегородцев

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 483 местных жителей. Таким образом, к 15 января общее число случаев заражения в регионе превысило 46,77 тыс., сообщили в оперштабе РФ.

С начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели более 69 тыс. местных жителей. Скончались 1,87 тыс. нижегородцев. Сейчас лечение получают более 5,8 тыс. пациентов.

Всего в России за последние сутки выявили 24,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения превысило 3,5 млн.

Анастасия Еремина