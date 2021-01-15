В Воронежской области хотят создать три реабилитационных центра для переболевших коронавирусом

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил создать в регионе три центра реабилитации для переболевших COVID-19. Об этом стало известно по итогам прошедшего в четверг заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По данным федерального оперштаба на 14 января, с начала 2020 года в Воронежской области было выявлено 51,7 тыс. случаев коронавируса. Выздоровело с начала пандемии 46,12 тыс. человек, умерло 1316. В областном департаменте здравоохранения сообщили, что за последние две недели в регионе снизилось выявление пневмоний на амбулаторном этапе по КТ на 40%, количество тяжелых форм уменьшилось на 32%. При этом выросла доля заболевших в возрасте 40-65 лет — 53%. Бесплатные лекарства получили 31,16 тыс. жителей региона, которые лечатся на дому.

Олег Мухин