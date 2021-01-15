Пассажиропоток аэропорта Красноярск сократился на треть в 2020 году

По итогам 2020 года пассажиропоток в аэропорту Красноярска составил около 1,7 млн пассажиров, что на 35% ниже показателей 2019 года. На внутренних воздушных линиях обслужено 1,5 млн человек (в 2019 году — 1,9 млн), на международных — 135,8 тыс. человек.

«Падение международного пассажиропотока составило 73% к показателю 2019 года. Что связано с пандемией COVID-19 и закрытием границ»,— говорится в сообщении авиапредприятия.

Грузопоток в прошлом году составил 16,4 тыс. т (в 2019 году — 18,8 тыс. т). Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в аэропорту снизилось в 2020 году на 13%, до 13,4 тыс. «При этом трафик грузовых рейсов в 2020 году побил все рекорды и превысил показатели 2019 года на 240%. В 2020 году этот показатель составил 3 151 ВПО, в то время, как в предшествующем году — 928»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.

«Этот год был непростым для всех — нам пришлось быстро адаптироваться под новые условия и искать пути решения порой непростых задач. В 2020 году мы продолжили реконструкцию магистральной рулежной дорожки и начали строительство переходной галереи между терминалом и деловым центром»,— сказал генеральный директор аэропорта Красноярск Андрей Метцлер, отметив, что готовность по магистральной рулежной дорожке составляет 90%.

Оксана Павлова