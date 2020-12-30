Евгений Куйвашев утвердил должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменение в региональный реестр должностей государственной гражданской службы, учредив должность пресс-секретаря главы региона. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Установить, что должность пресс-секретаря губернатора Свердловской области относится к главной группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации категории "руководители"»,— указано в документе. Размер оклада пресс-секретаря губернатора с учетом индексации составит более 38,6 тыс. руб.

В середине декабря господин Куйвашев подписал указы о кадровых перестановках в свердловском правительстве. В частности, он назначил нового руководителя департамента информационной политики Свердловской области.