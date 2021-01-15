5,4 процента составило в 2020 году снижение объема импорта в Россию товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с 2019 годом, сообщила ФТС. При этом в декабре 2020 года этот показатель в годовом выражении вырос на 5,2% — фактически впервые с февраля 2020 года (исключением можно считать лишь сентябрь, когда был зафиксирован символический прирост в 0,3%). В декабре ввоз продукции химии вырос на 11,5%, машиностроения — на 6,7%. Импорт продтоваров и сырья для их производства сократился на 3,4%, текстильных изделий и обуви — на 11,9%. Среди товаров химпрома лидером роста оказалась фармацевтическая продукция (32,3%), среди машин и оборудования — суда и плавсредства (в 5,7 раза).