Сколько грибов и ягод можно собрать в воронежских лесах

В проекте лесного плана Воронежской области обозначен «потенциал лесов» региона для заготовки «пищевых лесных ресурсов» и сбора лекарственных растений. Речь идет о том, какой объем грибов, ягод и других растений можно собирать ежегодно без ущерба для природы. По расчетам составителей плана, в год в воронежских лесах можно собрать 67 т ягод и более 1 тыс. т грибов, 108 т диких плодов, 35 т древесных соков. Из лекарственного сырья наиболее распространена крапива двудомная — за год ее можно нарвать 13,7 т.

Для медуницы этот показатель составляет почти 12 т, для шиповника — почти 8 т, для душицы — 1,2 т. Более «дефицитны» листы земляники (653 кг), цветы боярышника (497 кг, в то время как плодов можно собрать 2,3 т), тысячелистник (633 кг) и другие растения.