Вертикаль очищают от развилок

Белый дом внес в Госдуму законопроект, уточняющий распределение полномочий федерального центра и регионов. Спектр упоминаемых в нем областей регулирования — от земельного оборота до вопросов лицензирования добычи драгметаллов. В правительстве отмечают, что проект в первую очередь направлен на приведение расходных полномочий регионов в соответствие нормам «отраслевых» федеральных законов и по сути должен снять с региональных бюджетов дублирующую нагрузку, вызываемую прежней схемой организации отношений уровней власти.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием разграничения полномочий органов государственной власти субъектов РФ» разработан еще по поручению вице-премьера Виталия Мутко от 29 октября 2018 года. Он описывает уточнение и разграничение полномочий регионов и федерального центра, в первую очередь устанавливая приоритет «отраслевых» федеральных законов по вопросам совместного ведения. Это относится, в частности, к ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», «О госрегулировании обеспечения плодородия земель сельхозназначения», «О государственной кадастровой оценке», «О кадастровой деятельности», «Об основах охраны здоровья граждан» и т. п. Еще одна норма исключает полномочия региональных властей по материально-техническому, транспортному и жилищному обеспечению местных налоговых органов, «изолируя» налоговую вертикаль от возможного влияния локальной политики — хотя право участия субъектов РФ в таком обеспечении сохраняется.

Отдельный блок описывает тот же процесс в части полномочий субъектов РФ по лицензированию пользования участками недр для геологического изучения и разведки месторождений драгметаллов и драгоценных камней и их добычи и по контролю за деятельностью организаций в этой области — пояснительная записка к проекту объясняет это «исключением дублирования региональных и федеральных контрольно-надзорных функций».

В правительстве отмечают, что «работа, связанная с мониторингом качества федерального регулирования полномочий органов государственной власти субъектов РФ, осуществляемых ими самостоятельно за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляется на постоянной основе — так, в апреле прошлого года утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ». Необходимость принятия законопроекта в Белом доме объясняют намерением привести расходные полномочия региональных органов государственной власти, сейчас описанные в законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствие с полномочиями, закрепленными рядом «отраслевых» законов, тем самым обеспечив «сокращение избыточного федерального регулирования, приводящего к неэффективным расходам бюджетов субъектов Российской Федерации».

Отметим, впрочем, что помимо упразднения дублирования полномочий, совершенствование системы их разделения между центром и регионами укладывается и в логику встраивания вертикали власти в систему регионального (усиление Госсовета) и муниципального управления — формально он был завершен в 2020 году принятием поправок в Конституцию, но требует гармонизации законодательной периферии новой схемы распределения полномочий между уровнями власти.

Олег Сапожков