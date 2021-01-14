Политолог Соловей может пойти в Госдуму от Партии роста

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей может принять участие в сентябрьских выборах в Госдуму в качестве кандидата по одномандатному округу от Партии роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Валерий Соловей с нами давно, мы давно сотрудничаем. У нас были взаимные желания, насколько они воплотятся в жизнь, мы пока не знаем»,— рассказал “Ъ” заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский. Он пояснил, что кандидатов в депутаты по одномандатным округам Партия роста будет рекомендовать на федеральном политсовете в конце февраля. Вероятно, тогда и появится ясность в вопросе об участии политолога в выборах. «Возможно, Валерий Соловей там будет, но пока этот вопрос еще не решен»,— отметил господин Звагельский.

Окончательное же решение о выдвижении кандидатов примет предвыборный съезд партии, который должен пройти в мае.

Сам Валерий Соловей на вопрос “Ъ” о его предвыборных планах ответил: «Пока что никаких комментариев».

Ксения Веретенникова