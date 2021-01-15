Оскорбление части достоинства

По данным „Ъ“, в арбитражный суд Башкирии поступили результаты повторной лингвистической экспертизы высказываний блогера Андрея Потылицына о руководстве АО «Башспирт» (принадлежит республике). В ролике, который он опубликовал в Youtube, господин Потылицын отмечал, что менеджмент предприятия «вороватый и жуликоватый, его нужно целиком менять». По мнению эксперта, выражения, использованные в ролике, носят оскорбительный характер. Это заключение противоречит результатам предыдущей экспертизы, проведенной в 2019 году.

Как стало известно „Ъ“, судебная лингвистическая экспертиза, проведенная экспертом АНО «Томский центр экспертиз» Яной Дударевой в рамках рассмотрения иска АО «Башспирт» к блогеру Андрею Потылицыну, пришла к выводу, что последний допустил оскорбительные высказывания в адрес менеджмента госпредприятия. Госпожа Дударева полагает, что ответчик распространил негативную информацию о руководящем составе организации в форме оценочного суждения без фактических сведений. По мнению эксперта, в ролике, который стал поводом для подачи иска, содержатся «прямые указания на противоправный характер поведения руководства „Башспирта“, и потому данный фрагмент носит оскорбительный характер».

Исковое заявление к господину Потылицыну о защите деловой репутации и взыскании 1 млн руб. убытков «Башспирт» подал в июле 2019 года в арбитражный суд Башкирии. Поводом для этого послужил видеоролик Андрея Потылицина под названием «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова?», размещенный на youtube-канале «Открытая политика». В ролике блогер обсуждал результаты проверки «Башспирта» Контрольно-счетной палатой Башкирии (КСП), которая выявила нарушения в деятельности бывшего менеджмента предприятия на общую сумму около 9 млрд руб. Председатель КСП Константин Шагимуроватов, «блестя новенькими зубами, сообщил о том, что в „Башспирте“

творится ужас-ужас, там разворовываются миллионы и миллиарды, и теперь нужно что-то с этим делать», заявил в ролике Андрей Потылицын. Кроме того, он отметил, что «Башспирт» — «высокорентабельное, высокомаржинальное предприятие», которое «очень дурно управляется», а «менеджмент там вороватый и жуликоватый, его нужно целиком менять». При этом он подчеркнул, что это его личное мнение.

По мнению «Башспирта», Андрей Потылицын дал необоснованную негативную оценку работе менеджмента и положению дел на предприятии, а также оскорбил сотрудников компании, назвав их «вороватыми» и «жуликоватыми».

С начала 2019 года «Башспирт» возглавляет Рауф Нугуманов, сменивший на этом посту Николая Князева, который руководил компанией с 2005 года.

Андрей Потылицын в 2011–2014 годах работал помощником главы администрации президента Башкирии. В декабре 2015 года возглавил местное отделение «Открытой России», а в январе 2018 года сложил с себя эти полномочия. Канал «Открытая политика» господин Потылицын зарегистрировал в августе 2017 года. На сегодняшний день на него подписаны 22,8 тыс. пользователей.

«Башспирт» — один из крупнейших производителей ликероводочной продукции в стране. Объединяет четыре ликероводочных завода в Уфе, Стерлитамаке, Белебее, Бирске, а также спиртовой в Стерлитамаке. Предприятие развивает собственную розничную сеть из 170 магазинов.

Первую судебную лингвистическую экспертизу по ходатайству «Башспирта» в октябре 2019 года провело питерское ООО «Городской центр судебных экспертиз». Тогда его эксперт Валерий Ефремов пришел к выводу, что высказывания господина Потылицына не содержат оскорбительную, порочащую или умаляющую деловую репутацию компании и его менеджмента информацию, а являются лишь субъективным оценочным мнением. «Наличие негативной оценки само по себе не означает ни порочащей информации, ни оскорбления»,— пояснил Валерий Ефремов. Напротив, по его мнению, блогер описывал ряд фактов, которые могут заставить задуматься о реальных проблемах «Башспирта». Как сообщается в экспертизе, господин Потылицын оценивал не менеджеров, а систему управления производством, которая, на его взгляд, далека от правильной. Употребление слов «вороватый» и «жуликоватый» вместо «воры и жулики» «однозначно свидетельствует о нежелании автора высказывания нанести оскорбление и о желании смягчить жесткость собственной оценки», говорится в заключении.

В «Башспирте» с выводами Валерия Ефремова не согласились, отметив, что проведенная им экспертиза неполная, поэтому ходатайствовали о проведении повторного исследования. Андрей Потылицын ходатайствовал против. Суд, удовлетворяя заявление истца о повторной экспертизе, пришел к выводу, что сотрудник «Городского центра судебных экспертиз» оценил слова ответчика в контексте общей «системы управления» предприятия, тогда как, по мнению истца, речь шла о конкретном составе менеджмента «Башспирта». Суд отметил, что дополнительная экспертиза может быть назначена «при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта».

С результатами повторной экспертизы «Башспирт» согласился, посчитав выводы Яны Дударевой обоснованными, сообщили „Ъ“ в компании.

Андрей Потылицын вчера отказался от комментариев.

Ближайшее судебное заседание назначено на 21 января.

В настоящее время в Ленинском райсуде Уфы рассматривается еще один иск к Андрею Потылицыну о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный руководителем администрации главы Башкирии Александром Сидякиным. Соответчиком в деле выступает ООО «Эхо Мск», владеющее сайтом радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Господин Сидякин требует признать порочащими высказывания господина Потылицына в программе «Персонально ваш» и выплатить 250 тыс. руб. компенсации.

Адвокат Мурат Мустафин считает, что первая лингвистическая экспертиза была неполной. «Вторая экспертиза, в отличие от первой, показала, что слова „вороватый“ и „жуликоватый“ носят оскорбительный характер. Согласно позиции Верховного суда России, если оценочное суждение является оскорбительным, человек должен нести за это ответственность. Судья по внутреннему убеждению решит, на какую экспертизу опираться при принятии решения»,— отметил эксперт.

Влада Шипилова