Инфляцию конвертировали в биткойн

После непродолжительной коррекции курс биткойна вновь вернулся к $40 тыс. Институциональные инвесторы воспользовались падением котировок начала недели, которое открыло возможность войти в актив на низких уровнях. Тем более что его антиинфляционные свойства могут реализоваться на фоне планов избранного президента США расширить программу монетарного стимулирования экономики. Впрочем, для обновления исторического максимума этого недостаточно, а значит, коррекция может повториться, считают эксперты.

После обвала в начале недели курс биткойна вернулся к уровню $40 тыс. По данным Reuters, в 18:40 он достиг отметки $40,1 тыс., что на 7,6% выше значений закрытия предыдущего дня. К 20:15 курс стабилизировался возле отметки $39,7 тыс. По данным CoinMarketCap.com, капитализация биткойна вновь превысила $750 млрд. Вторая по популярности криптовалюта эфир (Ethereum) выросла за день на 10%, до $1232.

За три дня биткойн подорожал на треть, и его стоимость вернулась к значениям, предшествовавшим обвалу понедельника.

В начале недели курс ведущей валюты испытал сильнейшее за последние месяцы падение, откатившись к уровню $30 тыс. «Паника начала недели была вполне предсказуема с учетом того колоссального роста, который биткойн продемонстрировал за предшествующие четыре месяца. Страх трейдеров перед потерей резко превысил желание заработать. Как следствие, началась повальная распродажа»,— отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Впрочем, происшедшей коррекцией воспользовались институциональные инвесторы, те, что фиксировали прибыль несколькими днями ранее. По словам господина Мазура, разворот курсов показал, что крупные инвесторы готовы покупать биткойн по стоимости выше $32 тыс., что в целом говорит о продолжающемся высоком спросе на данный актив.

Дополнительному спросу на цифровую валюту способствовали возросшие инфляционные опасения в США.

Избранный, но еще не вступивший в должность президент Джозеф Байден в четверг должен был объявить детали пакета бюджетных стимулов, предположительно объемом в несколько триллионов долларов. Подобные обещания, как отмечает сооснователь EXANTE Анатолий Князев, благотворно сказываются на настроениях инвесторов, в том числе и на владельцах биткойна. Последний все чаще рассматривается как антиинфляционный инструмент, эффективно защищая капитал от потери покупательной способности наряду с золотом.

Однако относительно будущих перспектив криптовалютного рынка его участники высказываются очень осторожно. По словам Анатолия Князева, в ближайшие дни курс биткойна может закрепиться выше уровня $40 тыс. Более существенный рост потребует дополнительных подтверждений для начала нового ралли. Ими смогут стать, например, сообщения о крупных инвестициях со стороны публичной компании или известного хедж-фонда.

«Впрочем, мало сомнений, что этот год будет богат на новые рекорды биткойна»,— отмечает господин Князев.

По мнению Юрия Мазура, цифровой валюте будет сложно пробить недавно установленный максимум, поскольку он ожидает повторное падение от уровня сопротивления $41,45 тыс. «Если этот уровень будет пробит и котировки закрепится выше него, тогда можно будет говорить о продолжении роста. Фундаментальным стимулом продолжения роста курса можно по-прежнему считать повышенные инфляционные риски для доллара, а также затяжная рецессия мировой экономики»,— отмечает господин Мазур.

Виталий Гайдаев