Сани вывели из леса

Территория площадью 20 га в Красной Поляне вокруг олимпийской санно-бобслейной трассы решением суда утратила охранный статус и перешла в категорию земель населенных пунктов. Экологи опасаются, что снятие охранного статуса позволит бесконтрольно распорядиться лесным массивом, оставшимся на участке после завершения олимпийского строительства.



Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (15-й ААС) подтвердил законность решения о снятии охранного статуса с участка под санно-бобслейной трассой в Красной Поляне, сообщает сайт суда. Олимпийский объект «Санно-бобслейная трасса с инженерной защитой и сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации» находится в оперативном управлении ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП)», а участок под трассой площадью 20 га и кадастровой стоимостью 918 млн руб. — в бессрочном пользовании ЦСП.

Решением суда участок отнесен к землям населенных пунктов и больше не имеет статуса земель особо охраняемой территории, говорится в постановлении 15-го ААС.

Ранее территория в урочище Ржаная Поляна располагалась в границах Сочинского национального парка, однако в 2013 году, когда трасса вводилась в эксплуатацию, правительство РФ исключило участок из состава нацпарка. При этом статус земель особо охраняемой территории не изменился. В 2018 году Росприроднадзор привлек ЦСП к административной ответственности за то, что у федерального учреждения отсутствует проект освоения лесов, который является обязательным условием использования участка особо охраняемой лесной территории. После этого ФГБУ «Центр спортивной подготовки» обратилось за регистрацией изменения категории участка, однако управление Росреестра отказало центру, сославшись на отсутствие государственной экологической экспертизы. Получив отказ, ЦСП подал иск в суд, указав на то, что на самом деле экспертиза проводилась еще в 2011 году по заказу НПО «Мостовик», генподрядчика объекта, однако оригинал документа оказался утрачен при банкротстве «Мостовика». Кроме того, ЦСП сослался на новый генплан Сочи, согласно которому спорный участок вошел в состав поселка Эсто-Садок. Арбитражный суд Краснодарского края, а затем и 15-й ААС, изучив доводы сторон, поддержали ЦСП и обязали управление Росреестра зарегистрировать изменение статуса участка.

Запрос “Ъ-Юг” в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» о планах использования участка остался без ответа.

По мнению экологов, принятое судом решение завершает процесс юридического оформления утраты участком статуса особо охраняемой природной территории. «Фактически это произошло еще в 2013 году при исключении участка из нацпарка, К тому времени при строительстве олимпийского объекта лес был вырублен на обширной территории»,— отметил координатор общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.

«Сейчас на участке еще остаются 1,6 га первичного старовозрастного леса. После изменения категории участка не останется никаких ограничений, которые могли бы помешать уничтожить и этот лес под строительство каких-нибудь объектов»,— отметил эколог.





Павел Иккерт, управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры», отмечает, что земли особо охраняемых территорий — самая проблемная с точки зрения пользования категория земель, где действуют серьезные ограничения на ведение практически любой хозяйственной деятельности. «Совершенно понятны мотивы ЦСП по изменениям категории участка: Олимпиада, которая зачастую позволяла отступать от норм законодательства, прошла, у контролирующих органов в любой момент могут возникнуть вопросы о законности использования участка»,— пояснил юрист. По мнению эксперта, фактически речь идет о том, что большая часть ограничений по ведению хозяйственной деятельности в пределах участка снимается.

Анна Перова, Краснодар