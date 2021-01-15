При одном важном уловии

Рыбопромышленную отрасль может ожидать одна из крупнейших сделок за последние годы. Владеющий Находкинской базой активного морского рыболовства (НБАМР) экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин может также получить активы «Океанрыбфлота». Слияние приведет к созданию ведущего игрока отрасли с квотами на вылов 460 тыс. тонн рыбы в год.

АО «Океанрыбфлот» с декабря принадлежит группе лиц, которые владеют ПАО НБАМР, следует из опубликованного списка аффилированных лиц последнего. НБАМР контролируется экс-губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным и входит в число крупнейших добытчиков рыбы в России. По подсчетам Forbes, у НБАМР есть квоты на вылов 181 тыс. тонн ресурса в год. По данным отчетности, в 2019 году НБАМР увеличила вылов на 22%, до 172,49 тыс. тонн, год к году. Выручка группы за тот период была 12,68 млрд руб., EBITDA — 3,86 млрд руб.

«Океанрыбфлот» — также один из крупнейших российских рыбопромышленников. Согласно Forbes, на 2019 год группа владела квотами на 282,8 тыс. тонн рыбы в год. Выручку «Океанрыбфлота» в 2018 году издание оценивало в 26,6 млрд руб. Основными владельцами считаются сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев и депутат законодательного собрания региона Игорь Евтушок. То, что структуры господина Дарькина приобретают «Океанрыбфлот», слышал и источник “Ъ” в отрасли. Другой собеседник “Ъ” допустил, что речь может идти о покупке только части бизнеса. В НБАМР и «Океанрыбфлоте» не смогли предоставить оперативный комментарий, господин Евтушок не ответил на вопросы “Ъ”.

Оценить стоимость «Океанрыбфлота» собеседники “Ъ” в отрасли затруднились. В последней доступной отчетности группа сообщала о 3,5 млрд руб. прибыли от продаж в 2018 году. С учетом отраслевых мультипликаторов в 6–8 EBITDA бизнес можно оценить до 28 млрд руб. (около $380 млн по текущему курсу ЦБ). Сделка по продаже группы могла стать одной из крупнейших за последние несколько лет. В 2018 году структуры, связанные с экс-сенатором от Сахалинской области Александром Верховским, выкупили у семьи бывшего тогда губернатором Сахалина Олега Кожемяки (сегодня возглавляет Приморский край) Преображенскую базу тралового флота. Стоимость той сделки оценивалась более чем в $400 млн. А в 2013 году Русская рыбопромышленная компания (РРПК, сегодня принадлежит Глебу Франку) приобрела «Турниф», «Интрарос», «Совгаваньрыбу» и «Востокрыбпром» суммарно за $540 млн.

Слияние «Океанрыбфлота» и НБАМР может привести к созданию крупнейшего игрока в отрасли: объединенной группе будут принадлежать права на вылов более 460 тыс. тонн рыбы в год. Для сравнения: «Норебо» Виталия Орлова, согласно Forbes, владеет квотами на добычу около 430 тыс. тонн ежегодно, связанный с господином Верховским холдинг «Гидрострой» — на более 410 тыс. тонн в год, РРПК — на 330 тыс. тонн в год.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что возможное слияние «Океанрыбфлота» и НБАМР облегчит компаниям доступ к финансированию и расширит возможности для инвестиций в судостроение, что особенно актуально с учетом обсуждаемых инициатив в отрасли.

Как говорил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью “Ъ”, чиновники, в частности, рассматривают возможность выделения новых инвестиционных квот под строительство судов (см. “Ъ” от 17 декабря 2020 года). «Второй этап» программы может пройти уже в 2022 году, следует из отчета Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина в конце декабря 2020 года (копия есть у “Ъ”).

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев добавляет, что масштаб также позволяет лучше справляться с такими рисками, как закрытие китайских портов, так как крупным игрокам легче организовать временное хранение продукции в той же Корее.

Анатолий Костырев