Лишь 16% россиян заметили улучшение качества воздуха

Только 16% респондентов считают, что состояние воздуха в их городах за последние два года улучшилось. Это следует из результатов опроса ОНФ, в котором приняли участие 8,4 тыс. жителей из 49 городов. Наиболее заметно улучшение в городах Ангарск, Усолье-Сибирское, Челябинск, Череповец и Магнитогорск — там более 30% жителей подтверждают, что состояние воздуха стало заметно лучше. Любопытно, что 54% жителей Магнитогорска утверждают, что воздух в городе все же грязный.

В Омске, Красноярске, Рязани и Улан-Удэ ситуация обратная — там более 30% опрошенных отмечают, что состояние атмосферного воздуха стало в последние годы значительно хуже.

С помощью опроса в ОНФ собирались оценить эффективность реализации федерального проекта «Чистый воздух». Напомним, ранее Владимир Путин поручал к концу 2024 года не менее чем на 20% снизить выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эта цель закреплена в ФП «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»). Как ранее сообщал “Ъ”, в 2021–2022 годах федеральный проект лишится более 26 млрд руб. запланированных бюджетных средств. Изменение расходной части связано не столько с пандемией коронавируса, сколько с тем, что за два года чиновники так и не смогли принять необходимую нормативную базу. При этом перечень городов, по планам чиновников, должен быть только расширен.

«Мы не стали смотреть на отчеты и цифры, а спросили самих жителей, стали ли они за последние два года чаще открывать форточку и проветривать квартиру,— говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган, слова которого приводит пресс-служба.— Мы назвали этот опрос "Индекс форточки" и по результатам уже можем делать выводы, меняется ли в лучшую сторону ситуация с загрязнением воздуха в городах, где эта проблема наиболее актуальна».

В остальных городах ситуация практически не изменилась. Воздух грязным в своем городе считают 74% респондентов из Новокузнецка и Черногорска, 68% — Норильска и Шелехова, 63% — Ачинска, 57% — Братска, 54% — Магнитогорска. Примечательно, что 47% опрошенных из Черногорска заявили, что ощущают загрязнение воздуха ежедневно.