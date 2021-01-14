Восемь лет за любителя детей

Калининский районный суд Уфы в четверг приговорил Владимира Санкина, который избил пристававшего к подросткам Владимира Зайцева, в результате чего тот умер, к восьми годам колонии строгого режима. Ранее виновность подсудимого подтвердила коллегия присяжных заседателей. Гособвинитель просил назначить подсудимому девять лет. Адвокат Владимира Санкина заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

Калининский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу: 34-летний Владимир Санкин получил восемь лет колонии строгого режима за убийство 54-летнего Владимира Зайцева, который обвинялся в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Вечером 30 января 2020 года Владимир Санкин возле дома по улице Петрозаводской в Уфе встретил знакомого подростка, который пожаловался ему на действия Владимира Зайцева, рассказав, что тот, пригласив их с другом в свою квартиру, предложил детям раздеться догола. Одному из подростков удалось сбежать. Владимир Санкин, войдя в квартиру, затеял с Владимиром Зайцевым потасовку, которая переместилась во двор.

Как следует из релиза объединенной пресс-службы судов Башкирии, на улице Владимир Санкин бил своего оппонента руками, ногами и штакетником по разным частям тела. Кроме того, он долго удерживал пострадавшего, который был без верхней одежды и обуви, на морозе в лежачем положении.

Конфликт остановили прибывшие полицейские. Избитый Владимир Зайцев умер в машине скорой помощи от переохлаждения.

Изначально следствие предъявило Владимиру Санкину обвинения в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Следствие полагало, что осужденный ограбил своего оппонента. Впрочем, суд переквалифицировал действия подсудимого на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а по обвинению в разбое оправдал за отсутствием события преступления.

Гособвинение просило для Владимира Санкина девять лет колонии строгого режима. До вынесения приговора обвиняемый находился под домашним арестом.

Владимир Зайцев, как ранее сообщали СМИ, был неоднократно судим, в том числе, за изнасилование несовершеннолетнего. Уголовное дело, возбужденное в его отношении по признакам развратных действий, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 135 УК РФ) было прекращено по решению Калининского районного суда Уфы в связи со смертью обвиняемого.

Владимир Санкин не признавал вину в совершенных преступлениях, а после окончания расследования ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей.

В суде Владимир Санкин пояснял, что вступился за детей и оборонялся, однако прокурор опроверг эту версию, указывает в своем сообщении прокуратура республики.

16 декабря 2020 года коллегия присяжных заседателей вынесла подсудимому обвинительный вердикт, при этом признав, что он заслуживает снисхождения.

Владимира Санкина защищали сразу пять адвокатов: Шота Горгадзе, Алмаз Галиев, Виктория Каратаева, Алла Сенкевич и Булат Юмадилов. Алмаз Галиев сообщил “Ъ”, что он и его подзащитный рассчитывали на более мягкий приговор. Он отметил, что суд учел смягчающие обстоятельства, в частности противоправное поведение Владимира Зайцева и то, что Владимир Санкин возместил его семье моральный ущерб, передав деньги на похороны.

От последнего слова подсудимый отказался, сообщил адвокат. Шота Горгадзе заявил, что защита обжалует приговор. От других комментариев он отказался. В прокуратуре Башкирии сообщили, что пока не решили, будут ли опротестовывать судебное решение.

Майя Иванова, Уфа