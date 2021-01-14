Госдолг Свердловской области к 2026 году может достигнуть 216 млрд рублей

Правительство Свердловской области планирует наращивать государственный долг региона до 2026 года, говорится в постановлении о внесении изменений в бюджетный прогноз области до 2030 года, подписанным губернатором Евгением Куйвашевым.

Согласно прогнозу, сумма областного госдолга будет расти каждый год, пока не достигнет 216 млрд руб. к 2026 году. После этого задолженность планируется снизить почти до 141 млрд руб. в 2030 году, а также избавиться от дефицита бюджета. Сумма госдолга региона за прошлый год составила около 100 млрд руб.

На начало 2021 года правительство Свердловской области планирует увеличить объем доходов до 278,2 млрд руб., расходов — 318,8 млрд руб., дефицит — 40,6 млрд руб.

По данным на сентябрь, Свердловская область с начала 2020 года погасила около 19 млрд руб. государственного долга.

Ирина Пичурина