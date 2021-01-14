Руководители ростовского Донхлеббанка получили сроки за фальсификацию отчетности

В Ростове-на-Дону был вынесен приговор бывшему председателю правления Донхлеббанка Игорю Яковлеву и бывшему главному бухгалтеру этой кредитной организации Марине Трушенко, обвиняемым по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года и полтора года соответственно с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу в кассе банка и на счетах клиентов 127 млн руб. с декабря 2017 года по март 2018 года направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.

В декабре 2018 года ЦБ лишил Донхлеббанк лицензии. В следующем году кредитное учреждение было признано банкротом.

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов требует взыскать с бывших руководителей Донхлеббанка, в числе которых Игорь Яковлев и Марина Трушенко, убытки в размере 670 млн руб.

Подробнее — в материале “Ъ-Юг” «Банкирам выставили счет».

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону