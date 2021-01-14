Свердловские депутаты рассмотрят вопрос о назначении Высокинского на пост первого замгубернатора

Заксобрание Свердловской области согласует кандидатуру экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора. Как сообщили в пресс-службе, соответствующий вопрос был включен в повестку внеочередного заседания регионального парламента, которое состоится 26 января.

Напомним, в конце декабря 2020 года дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия мэра Александра Высокинского (возглавлял город с сентября 2018 года). После чего губернатор Евгений Куйвашев назначил господина Высокинского исполняющий обязанности первого заместителя главы региона.

Помимо этого, на предстоящем внеочередном заседании свердловские депутаты рассмотрят вопросы о безвозмездной передаче в муниципальную собственность Екатеринбурга и Невьянска ряда объектов имущества Свердловской области.

Обсуждая повестку на заседании совета заксобрания, парламентарии подняли вопрос вакцинации от COVID-19. «Вакцинация, которая начнется на следующей неделе, коснется депутатов, их помощников и сотрудников аппарата областного парламента. В рамках прививочной кампании планируется использовать вакцину “Спутник V”. Ряд коллег высказали желание привиться вакциной “ЭпиВакКорона”»,— отметила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.