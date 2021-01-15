Слова и «Вещи»

Одним из самых заметных офлайн-проектов текущего онлайн-сезона стала выставка в петербургской галерее Anna Nova под названием «Вещи». Богатая, буржуазная, модная галерея решила отметить свое 15-летие историей про деньги как двигатель искусства. Однако в центре сюжета — фигура коллекционера как мера всех вещей. Рассказывает Кира Долинина.

Выставка «Вещи» сделана как сложносочиненное предложение. Три этажа галереи. Первый — отбор куратора, московского критика и исследователя Алексея Масляева, посвященный фигуре коллекционера в современном искусстве. Главный экспонат — портрет неизвестного коллекционера кисти питерского художника из группы «Север-7» Александра Цикаришвили: приземистая фигура мужчины в жилете, с лысиной и большим носом, без возраста, выражения лица и глаз как зеркала души. Экспрессионизм чистой воды. Остальной набор — про «отличительные черты частных собраний», про преемственность «кодов визуальной культуры». Масляев ловко переворачивает все с ног на голову, чтобы доказать простую мысль — в современном искусстве все «классическое» может легко оказаться не тем, что кажется. И это-то и делает современное искусство таким привлекательным.

Второй и третий этажи — как карточная игра, в которой игроки меняются картами. Два коллекционера — Сергей Лимонов и Денис Химиляйне, обоим за 40, оба живут в Петербурге, первый — ресторатор, второй занимается аудитом и консалтингом, первый предпочитает черно-белое в одежде, второй радует глаз яркими нарядами. Они дружат, собирают современное искусство около пяти лет, часто имеют дело с одними и теми же художниками. Каждому предложено отобрать в коллекции другого то, что хотелось бы иметь ему самому. Ход сильный, результат неожиданный.

Притом что оба коллекционера вертятся в одних и тех же художественных кругах, вкусы у них сильно разнятся: Денис Химиляйне любит в искусстве мысль и сильные высказывания. Сергей Лимонов — художественный жест, экспрессию, чистую живопись. В собраниях друг друга они безошибочно выбирают то, что характерно для другого, но не очень-то допущено у себя. Химиляйне — это Тимофей Радя, Сергей Братков, Анна Желудь, Семен Мотолянец. Искусство жесткое, лаконичное, точное, как удар хлыста. Лимонов — это Александр Цикаришвили, Александр Дашевский, Андрей Горбунов. Яркие краски, живописное мастерство, многословие. Огромная гладь бассейна Дашевского, настолько неприлично голубого, что отсылает не иначе как к калифорнийскому парадизу Дэвида Хокни, против светящейся в темноте надписи «Они ярче нас» у Тимофея Ради. Горгульные морды Евгения Антуфьева против тончайшими прутьями прорисованной «мебели» Желудь. Не спор, но столкновение мнений.

В итоге получился очень интересный разговор. В центре — фигура коллекционера, современного, модного, способного за несколько лет собрать приличную коллекцию и видеть в ней отражение себя, такого, каким он является сегодня. Это не дилеры, не галеристы, это тот тип коллекционера, который покупает для себя, а не для будущего. В этих собраниях не проглядывает (может быть, пока не проглядывает) замах на музей. Это тип коллекционера нового поколения — тут не столько инвестиции ради будущих прибылей, сколько инвестиции в себя. Современное искусство как среда обитания, повод для раздумий и споров, радость жизни и своей в ней удачи.

Влияют ли такие коллекционеры на производство произведений искусства? Масляев считает, что да. Но коллекционеры, покупающие вещи в мастерских художников, всегда своим вкусом влияли на то, что, может быть, без их интереса — или прямого предзаказа — и сделано бы не было. Тут за примерами далеко ходить не надо: «Танца» и «Музыки» Матисса без Щукина не было бы точно.

Фигура коллекционера в проекте галереи Anna Nova получилась «с человеческим лицом». Оба героя свободны в своих решениях и позволяют себе как ошибки, так и прозрения. Сергей Лимонов в 2019 году купил целую выставку (выставка Саши Зубрицкой «Мастер ключ» в галерее Navicula Artis). На вопрос «Почему?» отвечает: «Влюбился. Красота этой выставки — незримая, я купил ощущение, атмосферу проекта». Денис Химиляйне неравнодушен к активизму и всерьез размышляет, как именно ему начать собирать это искусство, будут ли это только «следы» действия или можно поймать нечто большее. Эти коллекционерские практики могут показаться «серьезным» коллекционерам, выстраивающим «полные наборы», «исторические ретроспективы» и так далее, легкомысленными. Но выставка в Anna Nova свидетельствует совсем об ином: именно легкость дает этим собраниям воздух и открытость к интерпретациям. Отличное свойство в наше переполненное лишними словами время.