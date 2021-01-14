Архив мероприятий 2018 год

19.12.2018 «Защита зарубежных активов и вопросы экстрадиции российских предпринимателей в случае уголовного преследования в России». Деловой завтрак
18.12.2018 Отчет: Смарт-бранч «Топ-менеджеры года»
18.12.2018 Анонс: Смарт-бранч «Топ-менеджеры года»
17.12.2018 Отчет: Квартирник «Время легенд» №10
17.12.2018 Анонс: Квартирник «Время легенд» №10
17.12.2018 «Нелегальное производство и оборот табачной продукции на Северо-Западе. Региональный аспект». Круглый стол
03.12.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №7
03.12.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №7
02.12.2018 Отчет: Квартирник «Время легенд» №9
02.12.2018 Анонс: Квартирник «Время легенд» №9
29.11.2018 «Трансформация инновационной инфраструктуры промышленных территорий и ОЭЗ под новые тренды экономики». Круглый стол
28.11.2018 Отчёт: «Развитие наукоемкого и высокотехнологичного фармацевтического производства в рамках федеральной программы "Фарма 2020"». Пресс-брифинг
28.11.2018 Анонс: «Развитие наукоемкого и высокотехнологичного фармацевтического производства в рамках федеральной программы "Фарма 2020"». Пресс-брифинг
15.10.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №6
15.10.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №6
27.09.2018 Презентация рейтинга «Компании», смарт-бранч
13.06.2018 Закрытый показ выставки «Учителя и ученики» в Парадных залах Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств
28.05.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №5
28.05.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №5
17.05.2018 «Концепция снижения вреда и инновации». Дискуссионная сессия в рамках VIII Петербургского международного юридического форума
16.05.2018 «Ответственность бизнеса и бенефициаров в ситуациях международных налоговых структур и налогового планирования». Бизнес-семинар
21.04.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №4
21.04.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №4
02.04.2018 Отчет: Квартирник «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №8
02.04.2018 Анонс: Квартирник «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №8
30.03.2018 «Информационная безопасность». Конференция
27.02.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №3
27.02.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №3