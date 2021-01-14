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Архив мероприятий 2018 год

19.12.2018 «Защита зарубежных активов и вопросы экстрадиции российских предпринимателей в случае уголовного преследования в России». Деловой завтрак

18.12.2018 Отчет: Смарт-бранч «Топ-менеджеры года»

18.12.2018 Анонс: Смарт-бранч «Топ-менеджеры года»

17.12.2018 Отчет: Квартирник «Время легенд» №10

17.12.2018 Анонс: Квартирник «Время легенд» №10

17.12.2018 «Нелегальное производство и оборот табачной продукции на Северо-Западе. Региональный аспект». Круглый стол

11.12.2018 Дискуссионный клуб «Коммерсанта».Завтрак № 3. Сезон 2018–2019.

03.12.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №7

03.12.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №7

02.12.2018 Отчет: Квартирник «Время легенд» №9

02.12.2018 Анонс: Квартирник «Время легенд» №9

29.11.2018 «Трансформация инновационной инфраструктуры промышленных территорий и ОЭЗ под новые тренды экономики». Круглый стол

28.11.2018 Отчёт: «Развитие наукоемкого и высокотехнологичного фармацевтического производства в рамках федеральной программы "Фарма 2020"». Пресс-брифинг

28.11.2018 Анонс: «Развитие наукоемкого и высокотехнологичного фармацевтического производства в рамках федеральной программы "Фарма 2020"». Пресс-брифинг

29.10.2018 Отчет: Торжественный прием «25 лет с ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге»

29.10.2018 Анонс: Торжественный прием «25 лет с ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге»

15.10.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №6

15.10.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №6

27.09.2018 Отчет: Презентация рейтинга «Компании», смарт-бранч

27.09.2018 Презентация рейтинга «Компании», смарт-бранч

25.09.2018 Дискуссионный клуб «Коммерсанта».Завтрак № 2. Сезон 2018–2019.

27.06.2018 Отчет: Вручение ежегодной премии «Твердые знаки»

27.06.2018 Анонс: Вручение ежегодной премии «Твердые знаки»

14.06.2018 «Подбор и адаптация линейного персонала в эпоху Digital». Конференция

13.06.2018 Закрытый показ выставки «Учителя и ученики» в Парадных залах Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств

28.05.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №5

28.05.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №5

17.05.2018 «Концепция снижения вреда и инновации». Дискуссионная сессия в рамках VIII Петербургского международного юридического форума

16.05.2018 «Ответственность бизнеса и бенефициаров в ситуациях международных налоговых структур и налогового планирования». Бизнес-семинар

21.04.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №4

21.04.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №4

12.04.2018 «Актуальные правовые вопросы деятельности IT-компаний». Бизнес-семинар

11.04.2018 «Культурное наследие исторического центра Петербурга». Круглый стол

02.04.2018 Отчет: Квартирник «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №8

02.04.2018 Анонс: Квартирник «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №8

30.03.2018 «Информационная безопасность». Конференция

27.02.2018 Отчет: «Время театральных легенд» №3

27.02.2018 Анонс: «Время театральных легенд» №3

31.01.2018 IX Ежегодный юридический форум. Итоги 2017 года: законы и бизнес

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