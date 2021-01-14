Количество авиарейсов из Екатеринбурга в Самару увеличилось до шести в неделю

Число рейсов из екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») в Самару увеличилось до шести в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта.

В частности, с 11 января компания UTair начала выполнять рейсы в Самару с понедельника по субботу, говорится в сообщении. Новые рейсы по понедельникам и пятницам будут выполняться на самолете ATR на 72 места. Из Екатеринбурга самолет вылетает в 11:35, продолжительность полета — 2 часа 10 минут.

Напомним, в октябре 2020 года из аэропорта Курумоч (Самара) возобновились международные рейсы. Всего в 2020 году из Екатеринбурга в Самару улетели более 30 тыс. человек.

Михаил Мананников