Число зарегистрированных за 2020 год преступлений в Удмуртии выросло на 3,8%

За 2020 год в Удмуртии зарегистрировали 28,07 тыс. преступлений. Это на 3,8% или на 1,01 тыс. больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Раскрываемость преступлений также снизилась на 4,2% и составила 49,8%.

Так, количество убийств в Удмуртии увеличилось на 6,3% (с 79 до 84), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,8% (с 285 до 310), краж — на 12,4% (с 9,69 тыс. до 10,89 тыс.), мошенничеств — на 29,3% (с 3,61 тыс. до 4,66 тыс.), ДТП со смертельным исходом — на 12,3% (с 57 до 64), фактов незаконного сбыта наркотиков — на 2,9% (с 1,74 тыс. до 1,79 тыс.). Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 25,2% (с 6,39 тыс. до 8 тыс.), в том числе особо тяжких — на 8,4% (с 1,26 тыс. до 1,37 тыс.). Также на 0,3% увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения (с 6,01 тыс. до 6,03 тыс.), на бытовой почве — на 3% (с 1,79 тыс. до 1,84 тыс.).

При этом на 23,3% сократилось число хулиганств (со 164 до 125), угонов — на 20,7% (с 242 до 192), незаконного оборота оружия — на 20,4% (с 284 до 226), изнасилований — на 14,3% (с 56 до 48), грабежей — на 14,6% (с 693 до 592), разбойных нападений — на 4,2% (с 72 до 69). Кроме того, на 10,6% сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 615 до 550), в общественных местах — на 5,2% (с 8,58 тыс. до 8,13 тыс.), на улице — на 10,9% (с 4,53 тыс. до 4,04 тыс.).