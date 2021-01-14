Долги ГК «Кварсис» на 4 млрд рублей продают с дисконтом до 48%

«Российский аукционный дом» (РАД) до 23 марта выставил на торги права требования Межтопэнергобанка к трем компаниям, входящим в новосибирскую строительную группу «Кварсис», на общую сумму около 4 млрд руб.

Начальная цена установлена в размере 65% от общей суммы долга — 2,6 млрд руб.

Она постепенно снижается и к концу аукциона составит 2,1 млрд руб., что составляет 52% от общей суммы требований.

На продажу единым лотом выставлены требования по кредитам банка к проходящим процедуры банкротства ООО «Рост», ООО «Байр-Строй» и ООО «ВДТ Строй». Имущество реализуется по поручению «Агентства по страхованию вкладов» — ликвидатора лишенного лицензии Межтопэнергобанка.

Основным активом «Кварсиса» является крытый аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Объем инвестиций в его строительство превысил 4,5 млрд руб. Строительство второй очереди не завершено, сроки реализации проекта регулярно откладываются.

В декабре арбитражный суд Новосибирской области по заявлению предпринимателя Алексея Морковского ввел процедуру банкротства в отношении главы «Кварсиса» Петра Овчинникова.

Дарья Решетникова