Сергея Хачатурова взяли под апелляцию

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное решение Мосгорсуда (МГС) по делу бывшего основного совладельца ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова и гендиректора ООО «Техника и автоматика» Надежды Клепальской, направив материалы на новое рассмотрение. Сначала они были осуждены за мошенничество, растрату и отмывание средств, полученных преступным путем. Однако МГС, рассмотрев жалобы защиты, по последнему пункту обвинения осужденных оправдал, а в остальном его переквалифицировал, резко смягчив наказание. Теперь господину Хачатурову, который должен был освободиться буквально на днях, придется ждать заседания МГС в СИЗО, в тюрьму отправили и госпожу Клепальскую, которая ранее получила условный срок.

Представление прокуратуры на решение апелляционной инстанции Мосгорсуда было подано буквально «на флажке»: МГС рассмотрел жалобы адвокатов на приговор Дорогомиловского суда Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской в октябре, а надзорному ведомству закон на опротестование отводит три месяца.

В суде представитель Генпрокуратуры настаивала на отмене решения МГС. Напомним, апелляционная инстанция радикально изменила приговор, вынесенный господам Хачатурову и Клепальской в июле прошлого года райсудом. Он признал их виновными в особо крупных мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Как не раз рассказывал “Ъ”, следственное управление ФСБ под растратой понимало вывод паев ЗПИФ «Недвижимость Невский». Они находились на балансе компании «РГС-Активы», которая принадлежала Сергею Хачатурову, а их вывод был осуществлен в 2017 году накануне смены собственников. Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей бизнесмену компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах». Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская. Взамен компания «РГС-Активы» получила 1,6% акций ТиА. В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст». После сделки и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-банка, получив доход в размере 59 млн руб., а затем в евробонды. Эти сделки следствие трактовало как легализацию похищенного.

В итоге Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, не признававшие вину, получили восемь и шесть лет колонии соответственно. Адвокаты на протяжении следствия и процесса настаивали на том, что мошенничества и растраты не могло быть по определению, поскольку все фирмы, участвовавшие в упомянутых сделках, являлись собственностью господина Хачатурова и, соответственно, он не мог похитить у себя свое же имущество. Защита обжаловала приговор, и Мосгорсуд принял ее доводы: обвинения в мошенничестве и растрате были переквалифицированы на причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), а по обвинению в легализации фигурантов оправдали. Наказание осужденным было снижено: Сергею Хачатурову до четырех лет общего режима, Надежде Клепальской — до трех лет «условно». Арестованные активы господина Хачатурова ушли на погашение определенного апелляционным судом имущественного ущерба по делу: 5,78 млрд руб. по одному из эпизодов и 2,23 млрд руб.— по другому. По данным “Ъ”, исполнительное производство по возмещению ущерба завершено.

Выступая в суде, представитель прокуратуры, по словам участников процесса, обосновала необходимость отмены решения апелляционной инстанции тем, что МГС неправильно оценил доказательства, подтверждающие совершение мошенничества и растраты. Между тем по закону кассационные суды рассматривают лишь вопросы о наличии или отсутствии существенных нарушений УК и УПК, повлиявших на судебные решения, но не должны касаться содержания уголовного дела.

Тем не менее представление прокуратуры было удовлетворено. Дело Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Отметим, что оба будут ожидать результата в СИЗО. Дело в том, что представитель Генпрокуратуры ходатайствовала в суде о заключении госпожи Клепальской, находившейся на свободе и самостоятельно пришедшей на заседание, под арест на два месяца. Интересно, что в обоснование этой просьбы сотрудница надзорного ведомства не стала приводить стандартное предположение о том, что осужденная может скрыться, а лишь указала на «данные о ее личности». Это вызвало удивление даже у суда, поскольку в деле содержатся только многочисленные положительные характеристики госпожи Клепальской, ранее не судимой матери двоих детей. Однако суд в итоге постановил взять под стражу предпринимательницу, которая даже во время следствия находилась под домашним арестом. Что же касается Сергея Хачатурова, то срок его наказания с учетом пересчета по формуле «один день в СИЗО — полтора дня в колонии общего режима» истекал 17 января. Выйти на свободу бизнесмен не успел и также будет под стражей ждать заседания апелляционной инстанции.

«Второй кассационный суд поставил под сомнение саму идею, ради которого создавалась система кассационных судов,— повысить уровень законности, в том числе защитив предпринимателей от необоснованного уголовного преследования,— сказал после судебного заседания “Ъ” адвокат Алексей Мельников.— Попытка все-таки установить, что можно совершить хищение у самого себя, изначально абсурдна и губительна для самой возможности ведения предпринимательской деятельности в России. Сигнал, что место бизнеса — в "Лефортово", противоречит позиции президента России и Верховного суда».

Александр Игорев