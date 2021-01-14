Без флага, гимна и шансов на медали

В четверг мужская сборная России проведет первый матч на чемпионате мира по гандболу, который накануне стартовал в Египте. Точнее, она выступит под названием «Команда Федерации гандбола России». Это будет первый турнир с участием отечественных спортсменов после вступления в силу решения, запрещающего им демонстрировать национальную символику, флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года. Что касается российских гандболистов, то у них, к сожалению, нет практически никаких шансов занять высокое место.

Российские представители ручного мяча, можно сказать, первыми попали под санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и утвержденные, пусть и в сокращенном виде, Спортивным арбитражным судом (CAS), согласно которым все наши национальные сборные в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях без государственного флага, гимна и прочей символики. На чемпионате мира в Египте гандболисты сыграют под эгидой своей профильной федерации как «Команда ФГР». В качестве флага будет использоваться белое полотнище с логотипом ФГР, но без надписей. Национальный герб на игровой форме также пришлось заклеить логотипом в виде силуэта гандболиста, бросающего мяч, без упоминания Федерации гандбола России. А насчет гимна вообще до последнего момента было ничего не понятно. Весьма вероятно, что россиян заставят выходить на матчи под гимн IHF (Международная федерация гандбола).

Впрочем, проблемы сборной России не ограничиваются отсутствием внешних атрибутов, хотя, конечно, и очень важных. К сожалению, отечественному мужскому гандболу никак не удается выкарабкаться из глубокого внутреннего кризиса. На предыдущем чемпионате мира в 2019 году российская команда заняла 14-е место и в итоге пропустит уже третью Олимпиаду подряд, а на прошлогоднем европейском первенстве она квалифицировалась 22-й среди 24 участников. Как следствие, прославленного в прошлом игрока Эдуарда Кокшарова на посту главного тренера сборной сменил иностранный специалист Велимир Петкович, имеющий двойное — боснийское и немецкое — гражданство. С недавних пор он, кстати, возглавляет и ЦСКА.

Бросается в глаза, что при Петковиче состав национальной команды значительно обновился, но ее базовым клубом остается бессменный лидер чемпионата России — «Чеховские медведи»,— который вместе с тем уже много лет ничего не показывает на международном уровне. В одном из интервью Петкович признался, что российский клубный гандбол серьезно отстал. По его словам, нигде в Европе так давно не играют и основная проблема, которая встала перед ним,— переучить своих подопечных и привить им современную модель игры. Однако на это у него было очень мало времени. Перед чемпионатом мира сборная успела провести несколько тренировок и четыре контрольных матча. На турнире в Польше она взяла верх над Алжиром (30:24) и уступила хозяевам площадки (23:25), а недавно в Москве победила аргентинцев (22:21) и второй состав испанцев (28:26). Но, судя по реакции Петковича, содержание игры его не удовлетворило.

К тому же сборная России, которая и без того испытывает ощутимый дефицит квалицированных кадров, потеряла перед ответственным стартом четырех гандболистов. Травмы выбили из ее рядов разыгрывающего Павла Атьмана, а также полусредних Дмитрия Санталова, Михаила Виноградова и Александра Шкуринского, ярко сыгравшего на Рождественском турнире в Москве.

Очевидно, что в Египте команда ФГР не сможет побороться за выход в четвертьфинал. Для этого должно случиться какое-то невообразимое чудо. Трудно даже быть уверенным в том, что она преодолеет предварительный раунд, несмотря на то что ей повезло с группой. На этом этапе россияне, к слову, попавшие на чемпионат мира только благодаря благоприятному стечению обстоятельств, по специальному приглашению, встретятся со сборными Белоруссии, Словении и Южной Кореи. Так что будет уже хорошо, если они не станут четвертыми лишними и проследуют в основной раунд, где участники разобьются на четыре группы по шесть команд.

Между тем уже две сборные снялись с чемпионата из-за вспышки коронавируса. От выступления в Египте были вынуждены отказаться чехи и американцы, которых экстренно заменили соответственно северомакедонцы и швейцарцы. IHF оказалась готова к подобному форс-мажору и заранее составила список из шести запасных команд, так что в случае чего на турнир еще могут быть вызваны в порядке очередности голландцы, черногорцы, украинцы и сербы. Кстати, на грани снятия из-за сложной эпидемиологической ситуации находилась сборная Кабо-Верде. Да и в принципе обстановка вокруг чемпионата мира довольно тревожная. Многие известные гандболисты, не желая рисковать здоровьем, вообще не поехали в Египет. При этом участники турнира обратились к организаторам с настоятельной просьбой в целях безопасности не пускать болельщиков на трибуны. Изначально ведь планировалось играть со зрителями, но буквально за три дня до старта IHF объявила, что чемпионат пройдет в закрытом режиме, в том числе и для представителей СМИ.

Александр Ильин