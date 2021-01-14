Муниципальный бумеранг

Губернатор Петербурга Александр Беглов получил документы 19 муниципальных депутатов от «Единой России» для принятия решения о проверке сведений о доходах. Штаб Навального в Петербурге не обнаружил в декларациях депутатов информации о каком-либо жилье народных избранников или их родственников. Если на самом деле недвижимость у них имеется, то неуказание ее в декларации является нарушением. С запросом в администрацию обратилась партия «Яблоко». Ее лидер Николай Рыбаков считает, что губернатору придется признать свои ошибки в ситуации с лишением мандатов представителей оппозиции и помочь им в судах. Эксперты уверены, что пара-тройка провластных депутатов мандаты потеряют, но в советах, где большинство имеют их сторонники, решение может не пройти.

Статья «22 бездомных единоросса» появилась на сайте штаба Алексея Навального в Петербурге 7 декабря. В ней речь идет о муниципальных депутатах от партии власти, у которых в декларациях о доходах не указаны сведения об их недвижимости, недвижимости их супругов или несовершеннолетних детей, что в случае, если эта недвижимость имеется, является нарушением. В списке были указаны представители 17 муниципалитетов, причем больше всего предполагаемых нарушителей оказалось в МО «Ланское» — четыре. Данный округ контролируется спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Штаб Навального попросил партии и общественников написать запрос на имя губернатора, что и сделало «Яблоко» от имени своего главы Николая Рыбакова. 13 января он опубликовал ответ от вице-губернатора Александра Бельского, который уточнил, что губернатору переданы материалы о 19 единороссах для принятия решения о проверке. Трех человек из списка исключили: у одного нашлись нужные сведения, второй подтвердил, что дети стали совершеннолетними (были не указаны сведения об их жилье), а третий утратил полномочия.

Далее господин Бельский пишет, что «нет основания для установления контроля за расходами депутатов», так как для этого требуются более серьезные нарушения — например, приобретение недвижимости на сумму, превышающую доход семьи за три года.

Проверка штаба Навального и обращение «Яблока» стали ответом на лишение мандатов трех оппозиционных депутатов: Анны Каруличевой (МО «Нарвский округ»), Веры Морозовой (МО «Малая Охта») и Светланы Уткиной (МО «Финляндский округ»). Во все три муниципалитета Александр Беглов обратился лично и потребовал прекратить полномочия из-за нарушений в декларациях. При этом нарушения проверкой комитета территориального развития были признаны несущественными, что не может повлечь за собой лишения мандата. Все депутаты обжалуют решения своих советов в судах.

Николай Рыбаков считает, что господину Беглову следует признать, что он допустил ошибку. «Губернатор должен сделать выбор, признать ли, что он был не прав. Мы уже начали получать документы из судов, например, по Анне Каруличевой, и видим, что претензии абсурдны, а в самой системе содержатся ошибки. Случай в Петербурге, так как стал резонансным, должен поспособствовать отмене закона, благодаря которому независимых депутатов стало возможным лишить мандатов — это могут делать только избиратели, за исключением ряда случаев, например судимости. А мудрый губернатор должен признать, что был неправ, и в судах встать на сторону депутатов»,— считает господин Рыбаков.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что Смольный пожертвует парой единороссов. «Думаю, для губернатора будет несложно попросить партию "сдать" пару-тройку своих людей, а дела остальных будут спущены на тормозах. Предположу, что сейчас идет обсуждение, без кого можно обойтись. После этого, вероятно, власти попытаются раздуть эту историю, чтобы показать, что они беспристрастны»,— предполагает эксперт.

Вице-президент РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) Петр Быстров считает, что не будет ничего удивительного, если часть единороссов покинет свои места в муниципальных советах. «Я уверен, что Смольный действительно проведет проверку и обратится в муниципалитеты с рекомендациями лишить мандатов допустивших ошибки. Но не уверен, что советы согласятся, особенно те, где партия власти имеет большинство. В целом ситуация для России нормальная: в стране было множество прецедентов, когда мандатов лишали и единороссов»,— отмечает господин Быстров.

Олег Дилимбетов