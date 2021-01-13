Мошенники начали продавать вакцину от COVID-19 за биткойн

Компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности, обнаружила более 340 объявлений о продаже вакцин от коронавируса в даркнете. За вакцину мошенники просят от $250 до $1000, также они готовы принимать биткойны.

Всего специалисты Check Point нашли 34 сайта, на которых предлагалось купить вакцину от COVID-19, во время аналогичного исследования в декабре они обнаружили восемь таких сайтов, сообщает CNBC.

Check Point решили проверить одно из объявлений, заказав вакцину. После этого к ним на связь в Telegram вышел продавец и предложил купить китайский препарат за $750, специалисты компании перечислили биткойнов на $750. Получив оплату, мошенник удалил аккаунт, посылку компания не получила.

Ранее Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса и поддельных справок об отсутствии заражения COVID-19. Мошенники стали массово регистрировать фейковые домены, связанные с вакцинами от коронавируса, еще в марте, и с тех пор их число только растет.

Подробнее — в материале “Ъ” «Хакеры тестируют вакцину».