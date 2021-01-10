Санкции отправят на пересмотр

Джо Байден пересмотрит санкции, введенные при Трампе. Но Москве не стоит рассчитывать на снятие ограничений. По крайней мере, так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Источники Bloomberg сообщили, что команда демократа посчитала санкционную политику Дональда Трампа неэффективной и собирается сменить стратегию. Как она может выглядеть? И что это будет значить для России? Разбирался Иван Якунин.

Главная претензия штаба Байдена к санкционной политике Трампа в том, что мер было слишком много. По подсчетам юридической компании Gibson, Dunn & Crutcher LLP, администрация Трампа вводила санкции 3,9 тыс. раз, то есть в среднем по три ограничения в день, хотя и не все они приносили результат. Впрочем, старший научный сотрудник Института Брукингса в США, бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко считает, что так и должно выглядеть давление: «В санкционной политике очень важна последовательность и неоднократность. То есть, если вы пять лет назад подвергли десять китайских, иранских, северокорейских, российских компаний санкциям, а после этого пять лет ничего не делали, то, скорее всего, уже через год про эти санкции все забудут. Поэтому я не согласен с тем, что частое применение санкций неэффективно».

Тем не менее источники Bloomberg ждут, что при Байдене санкции будут жестче. “Ъ FM” попросил программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева спрогнозировать, какие меры могут стать первыми: «Это зависит от характера проблемы. Если это будет какой-нибудь новый химический инцидент, то будет применяться закон о химическом, бактериологическом оружии — там шесть видов санкций, в том числе суверенный долг, экспорт-импорт, ограничения для авиакомпаний. Если это права человека, то будут блокировать отдельных лиц. Если это какое-то обострение на Украине, здесь могут быть новые секторальные санкции. Если это вмешательство, то оно подразумевает отдельные санкции — секторальные, блокирующие против тех, кто с этим связан».

Нюанс в том, что в вопросе санкционной политики руки у Байдена развязаны. Ему даже не надо будет ни с кем согласовывать новые ограничения, говорит преподаватель университета Ратгерса в США Сергей Костяев: «Большинство американских санкций вводятся в рамках двух законов — о чрезвычайной ситуации и о чрезвычайных экономических полномочиях. Президент объявляет чрезвычайную ситуацию, формулирует, в чем она заключается, и вводит определенные ограничительные меры. На самом деле президент решает, что является национальными интересами Соединенных Штатов. Конгресс здесь не играет никакой роли».

Тем временем свой шаг в санкционной войне сделал и действующий вашингтонский истеблишмент. В проекте оборонного бюджета США прописали санкции для компаний, которые обслуживают суда, занятые на строительстве «Северного потока-2» — это мягкий вариант ограничений. В кабинетах Конгресса лежат и более жесткие законопроекты, напоминает эксперт Финансового университета Игорь Юшков: «Там прописаны запрет на обслуживание в принципе уже готового газопровода, его сертификацию и ряд моментов, которые касаются стадии ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации.

Тут не только "Газпром" будет попадать под санкции, но и сама Германия».

Сам Байден на тему новых санкций высказывался довольно осторожно, но для России, Китая, Ирана и КНДР его приход в Белый дом ассоциируется именно с ограничениями. Для Москвы это ничем хорошим не закончится, продолжает Сергей Алексашенко: «Россия, мне кажется, вообще не может ввести в отношении Америки никаких санкций, потому что экономическая мощь слишком несопоставима: по закупкам сырья Америка явно не зависит от России, никаких технологий США у нас точно не покупает. Поэтому можно объявлять все что угодно — что мы запрещаем поставлять в Америку наши валенки и лапти, но очевидно, что она от этого не пострадает. Поэтому лучший способ добиться того, чтобы против тебя не применялись новые санкции — не дебоширить».

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Впрочем, эксперты напоминают, что Байдену и Путину предстоит оперативно подписать договор СНВ-3, который так не нравился Трампу. Пока стороны будут работать над ним, никаких санкций не будет. Но что будет потом, никто не знает. Могут припомнить и Навального, и вмешательство. Ничего личного.