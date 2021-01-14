Энергосистема меняет диспетчера

На российском энергорынке продолжаются крупные кадровые перестановки. По данным “Ъ”, Борис Аюев может покинуть пост главы «Системного оператора» (СО) — диспетчера единой энергосистемы России. Его должен сменить заместитель Федор Опадчий, а пост председателя совета директоров займет министр энергетики Николай Шульгинов. Отставка объясняется необходимостью обновления компании, которой господин Аюев руководит уже 17 лет. По мнению участников рынка и экспертов, СО не хватает баланса между надежностью и экономикой.

В ближайшее время в отставку может уйти руководитель «Системного оператора» (государственный диспетчер ЕЭС России) Борис Аюев, говорят источники “Ъ”. 63-летний топ-менеджер возглавил правление СО еще при экс-главе РАО «ЕЭС России» Анатолии Чубайсе в 2004 году, его карьеру в компании можно назвать самой продолжительной на энергорынке. Контракт Бориса Аюева заканчивается только в 2022 году, но собеседники “Ъ” говорят о «назревшей необходимости кадровых ротаций». В СО “Ъ” лишь сказали, что Борис Аюев в данный момент «сосредоточен на решении задач, стоящих перед компанией».

«Системный оператор» — независимый диспетчер, не ведущий коммерческой деятельности. Компания создана в 2002 году, выделена из структуры РАО ЕЭС при реформе энергорынка и на 100% принадлежат государству. Помимо диспетчеризации, СО согласует графики вывода в ремонт и из эксплуатации сетей и генерации, отвечает за конкурентный отбор мощности (КОМ, определяет цену мощности «старой» генерации) и перспективное планирование энергосистемы.

Господин Аюев был одним из авторов самой концепции создания независимого от интересов других субъектов отрасли диспетчера. Также подконтрольные государству «Россети» в 2013-м и 2017 годах предпринимали попытки получить контроль над диспетчером, но в правительстве сочли это нецелесообразным.

Под руководством Бориса Аюева создана трехуровневая система диспетчеризации в электроэнергетике. На нижнем, третьем уровне — сети, генерация, энергопринимающие установки крупных потребителей, режим работы которых регулируется региональными диспетчерскими центрами (РДУ). Энергообъекты, режим работы которых оказывает влияние на несколько региональных систем,— объединенными диспетчерскими управлениями (ОДУ, второй уровень, они контролируют РДУ). Объекты, оказывающие влияние на всю единую энергосистему,— из центральных диспетчерских управлений (ЦДУ, первый уровень, координируют работу всех ОДУ).

Участники рынка часто критикуют СО за концентрацию на надежности энергосистемы в ущерб экономике. В частности, они говорят об избыточном резервировании мощностей для покрытия пиков и на случай аварий: уровень резерва составляет от 18,7% в европейской части и на Урале до 27,35% в Сибири.

Федор Опадчий Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сменит господина Аюева, по данным “Ъ”, его заместитель Федор Опадчий. Одновременно совет директоров СО вместо Евгения Школова возглавит новый министр энергетики Николай Шульгинов, который также много лет проработал в СО. В Минэнерго ситуацию не комментируют.

Энергетики в основном характеризуют господина Аюева «как профессионала старой школы». Глава одной из крупных генкомпаний отметил, что Борис Аюев обладает непререкаемым авторитетом благодаря своим фундаментальным знаниям и тому, что не боится поднимать на всех уровнях острые вопросы, связанные с обеспечением надежности отрасли, при этом «всегда старается соблюдать баланс между надежностью и избыточностью создания механизмов хеджирования, что очень важно».

У господина Опадчего, по мнению собеседника “Ъ”, «очень хороший для этой должности карьерный путь, учитывая, что он долгие годы работал еще в "Администраторе торговой системы" (АТС, структура регулятора энергорынков "Совета рынка") и занимался направлениями, связанными с формированием модели рынка». С другой стороны, источник “Ъ” в правительстве отмечает, что консервативный и безрисковый подход господина Аюева привел к тому, что прорывных идей и технологий, которые могли бы вывести управление энергосистемой на новый уровень, в последние годы не возникло.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов считает, что Федор Опадчий гораздо более подготовлен к работе в современной энергетике и сфокусирован на рыночных приоритетах развития энергосистемы. СО, отмечает эксперт, в отличие от диспетчеров в других странах, абсолютным приоритетом полагает надежность. Но, подчеркивает он, надежность нужна по наименьшей цене, «и Федор Опадчий к этому подходу гораздо ближе, чем Борис Аюев».

Татьяна Дятел