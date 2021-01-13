Турция одобрила применение китайской вакцины от COVID-19

Турецкие власти одобрили использование вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac в экстренных ситуациях, вакцинация медиков начнется 14 января, заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Ранее власти Турции договорились о закупке 50 млн доз этой вакцины. Прививки СoronaVac будут делать бесплатно, вакцины от других компаний будут продаваться.

«Испытания китайской вакцины закончились, она достаточно безопасна. Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнется для медиков»,— сказал господин Коджа журналистам (цитата по NTV). Позже он в прямом эфире сделал прививку вакциной СoronaVac.

В декабре 2020 года Турция также подписала контракт на поставки вакцины Pfizer и BioNTech, до конца марта 2021 года страна получит 4,5 млн доз. Принять российскую вакцину от коронавируса Турция сможет после токсикологических испытаний и подтверждения соответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика). С начала пандемии в Турции COVID-19 заразились 2,3 млн человек, умерли 23 тыс.