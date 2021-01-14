Съезд предупредителей

Северная Корея начинает перезагрузку экономической и оборонной политики, а также отношений с внешним миром: на завершившемся в Пхеньяне восьмом съезде Трудовой партии Кореи была обнародована новая стратегия развития. Второй партийный форум, созванный в период правления Ким Чен Ына, принес сразу несколько сенсаций, в первую очередь признание неудач экономических реформ по китайскому образцу и изменение должности Ким Чен Ына, который обрел титул генерального секретаря партии, принадлежавший раньше его деду и отцу. После провала курса на экономическую либерализацию и нормализацию отношений с Вашингтоном КНДР вновь превращается в «осажденную крепость», делая ставку на развитие оборонного потенциала и называя главным врагом США.

Марафон докладов, аплодисментов и вскакивания с кресел в демонстрации единодушной поддержки учения «кимирсенизма-кимчениризма», проходивший в Пхеньяне с 5 по 12 января на восьмом съезде правящей Трудовой партии Кореи (ТПК), завершился итоговой речью северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Он «дал торжественную присягу самоотверженно трудиться» для претворения всех принятых на съезде решений в жизнь.

«Я объявляю восьмой съезд ТПК закрытым, будучи уверенным, что благодаря мощной боеспособности и монолитной сплоченности, чрезвычайному патриотическому энтузиазму и непоколебимым усилиям парторганизаций и партийных членов боевая стратегия и линия, выдвинутые съездом, будут блестяще претворяться в жизнь, а в строительстве социализма нашего образца будет достигнут эпохальный прогресс»,— поставил Ким Чен Ын жизнеутверждающую точку в работе партийного форума, первого с 2016 года и второго за время его нахождения у власти.

Одним из итогов съезда стало решение изменить титул Ким Чен Ына с «председателя» на «генерального секретаря» Трудовой партии Кореи, что поставило его в один ряд с другими представителями правящей династии Ким, также носившими это звание.

По мнению экспертов, этот аппаратный ход призван еще больше укрепить власть северокорейского лидера.

По сообщению агентства ЦТАК, сразу после завершения партийного форума Ким Чен Ын и новоизбранные члены ЦК ТПК отправились в Кымсусанский дворец Солнца, возложив цветы к усыпальнице и статуям своих прошлых вождей, отца и деда Ким Чен Ына — Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.

Возложение цветов к усыпальнице и статуям Ким Чен Ира и Ким Ир Сена Фото: Reuters

Несмотря на привычные ритуальные жесты и зашкаливающую риторику северокорейского официоза, съезд ТПК и принятые на нем решения во многом стали сенсационными. Главной сенсацией стало признание неудачи курса на либерализацию экономики и возвращение к прежней модели развития. В своем отчетном докладе съезду, чтение которого растянулось на четыре дня, неожиданно для всех Ким Чен Ын сообщил: почти во всех отраслях экономики показатели оказались значительно ниже запланированных.

В связи с этим главной задачей экономической политики КНДР на ближайшие пять лет объявлено достижение самообеспечения народного хозяйства, а приоритетными направлениями станут металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство и производство потребительских товаров.

Таким образом, Северная Корея отказывается от идеи развития либеральной экономики по китайскому образцу и завоевания внешних рынков и снова делает ставку на внутреннее потребление с усилением регулирующей роли государства в экономике. Еще одним свидетельством «смены вех» стало принятое на восьмом съезде ТПК решение вывести из состава Постоянного комитета Политбюро главного архитектора и куратора северокорейских рыночных реформ Пак Бон Дю.

В отличие от экономики, принесшей одни разочарования, предметом гордости северокорейского руководства стал военно-промышленный комплекс, добившийся заметного продвижения в развитии ракетно-ядерной программы страны. Как заявил Ким Чен Ын, боевая мощь страны «вышла на самый высокий уровень». Напомним, что в октябре прошлого года на военном параде в Пхеньяне были продемонстрированы новые баллистические ракеты, в том числе модернизированная «Хвасон-15» (дальность полета — 12 874 км), способная достичь любой точки на территории материковой части США. Кроме того, было объявлено, что за период, прошедший после седьмого съезда ТПК, страна завершила разработку новой ядерной субмарины. «Продолжая укреплять наши ядерные силы сдерживания, мы должны сделать все для того, чтобы создать мощнейшие вооруженные силы»,— поставил Ким Чен Ын новые задачи перед северокорейским ВПК. Как следует из отчетного доклада, в ближайшие пять лет Пхеньян намерен увеличить радиус поражения северокорейских ракет, способных нести ядерное оружие, до 15 тыс. км.

Завершившийся съезд одобрил курс на дальнейшую разработку ядерного оружия и совершенствование технологии нанесения превентивных и ответных ударов. Еще одной новинкой должно стать развитие средств авиационной и космической разведки, в которой будут использоваться спутники и беспилотники с дальностью полета 500 км.

Необходимость укрепления военного потенциала Ким Чен Ын обосновал тем, что «риск вторжения США в КНДР усиливается».

Не дожидаясь инаугурации избранного президента США Джо Байдена, намеченной на 20 января, еще до обнародования политики новой администрации в отношении Корейского полуострова, северокорейский лидер провозгласил Америку «главным врагом» КНДР. Тем самым он дал понять: мяч находится на половине Вашингтона, и от его дальнейших шагов будет зависеть, возобновятся двусторонние переговоры или нет.

Что касается Южной Кореи, то Пхеньян готов дать ей новый шанс на нормализацию отношений, однако, чтобы это произошло, Сеулу придется сильно постараться. «Южная Корея делает вид, что заинтересована в отношениях с КНДР, упоминая такие несущественные вопросы, как сотрудничество в борьбе с вирусом, гуманитарное сотрудничество и индивидуальные туристические поездки. Она ввозит передовые вооружения и не прекращает совместные учения с США, несмотря на наши предупреждения, идя тем самым против межкорейского соглашения о сохранении мира и военной стабильности на Корейском полуострове»,— предъявил длинный список претензий Сеулу Ким Чен Ын.

По его словам, в этой ситуации Пхеньяну «уже нет необходимости, как раньше, односторонне по-доброму относиться к Южной Корее, а нужно обращаться с ней в зависимости от того, насколько она ответит на требования партии КНДР». «Если Южная Корея будет строго контролировать и исключит ненормальное и играющее против объединения поведение, то откроется новый путь восстановления межкорейских отношений, основанный на доверии и примирении»,— резюмировал северокорейский генсек.

Сергей Строкань