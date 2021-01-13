ЗакС не пустил журналиста «Эха» на заседание, сославшись на заполненность зала, который оказался пустым

Пресс-служба петербургского Заксобрания в День российской печати отказала в доступе в Мариинский дворец корреспонденту «Эха Москвы» в Петербурге Сергею Кагермазову. Она сослалась на то, что аккредитовано много журналистов, а новые правила по противодействию распространению коронавируса предусматривают ограничение участников. О ситуации сообщила сама радиостанция.

Критерии, то есть максимальное количество журналистов в том или ином помещении, не озвучиваются управлением информации парламента. Как оказалось позднее, зал, в котором располагается пресса (синий зал) оказался почти пустым. «Эхо» отмечает, что это «не первый раз, когда Сергею Кагермазову отказывают в проходе в Мариинский дворец».