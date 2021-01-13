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Dropbox сокращает 11% сотрудников

Облачный сервис Dropbox сокращает 11% сотрудников по всему миру, то есть в общей сложности 315 человек. Об этом компания сообщила сегодня, 13 декабря, в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Dropbox перевела большинство сотрудников на удаленку с началом пандемии и, как и многие американские технологические компании, уже продлила работу из дома как минимум до июня нынешнего года.

Генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон заявил, что увольнение сотрудников «болезненно, но необходимо» и что компания в нынешнем году собирается инвестировать средства в развитие существующих продуктов и создание новых инструментов.

Яна Рождественская


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