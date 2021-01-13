Полиция вернула старинную печать

В Санкт-Петербурге задержали сталкера Юрия Отопкова, подозреваемого в краже исторических артефактов из филиала архива Российской академии наук (РАН). По версии правоохранителей, он выносил ценности и из других учреждений — всего у него нашли 26 предметов, среди которых оказался фрагмент оттиска восковой печати с грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I. О его пропаже в полицию заявили в начале года. Стоимость найденного составляет около 13 млн руб., а в хищениях петербуржец, согласно распространенному полицией видео, уже признался.

О пропаже фрагмента оттиска восковой печати, который был отделен от документа под названием «Грамота Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I», подписанного в 1162 году, стало известно 6 января. Это один из самых дорогих и ценных предметов, о краже которого сообщалось на тот момент. В полицию обратилась старший научный сотрудник филиала архива Российской академии наук.

Кража из архива на Васильевском острове произошла в конце декабря прошлого года. Грамота лежала в коробке на реставрационном столе, а пропажу обнаружили во время уборки. Также в полицию сообщили о краже из корпуса научного института на Дворцовой набережной. Там было обнаружено повреждение навесного замка металлической двери подвального помещения. Вскрытым оказался один из кабинетов, где недосчитались 26 предметов. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Сегодня на Невском проспекте сотрудники петербургского главка задержали 23-летнего Юрия Отопкова, которого правоохранители считают причастным к краже исторических ценностей. На видео молодой человек сознается в краже «археологических предметов».

По словам Юрия Отопкова, определенной цели у него не было, он унес некоторые вещи, потому что они ему понравились: «Думал оставить себе либо найти, кому реализовать».

О реальной ценности предметов на момент совершения преступления Юрий Отопков не знал. Помимо краж из архивов на Васильевском острове и Дворцовой набережной его подозревают в выносе ценностей из института на улице Рентгена примерно в тот же промежуток времени — с конца декабря прошлого года по январь.

Дома у Юрия Отопкова, по данным правоохранителей, нашли все 26 предметов стоимостью примерно 5 млн руб. и оттиск печати, имеющий особую историческую ценность, стоимостью около 8 млн руб. На видео можно разглядеть множество вещей, в том числе книги, брошюры и похожий на компас прибор.

Молодого человека уже уличали в совершении аналогичных преступлений. По предварительной информации, в 2015 году он выносил из Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге коллекционные книги. В ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам.

Марина Царева, Санкт-Петербург