АФК «Система» инвестировала в телемедицинские сервисы Bioniq

АФК «Система» инвестирует $7,2 млн в российскую «дочку» британской Bioniq, специализирующейся на развитии телемедицинских сервисов. Об этом сообщили обе стороны. Привлеченные средства Bioniq направит на расширение услуг ДНК-тестирования и развитие инструментов поддержания психологического здоровья.

Bioniq в целом привлекла $15 млн: помимо АФК «Система» крупным инвестором стал люксембургский венчурный фонд OKS Group. По словам председателя совета директоров российской «дочки» Bioniq Вадима Федотова, привлеченные в этом раунде средства компания использует для развития проекта по ДНК-тестам собственной разработки.

Кроме того, Bioniq дополнит линейку продуктов персонализированным меню и инструментами для поддержания психологического здоровья. Рост компании на российском рынке медуслуг обеспечивает партнерство с сетью частных клиник «Медси», которая входит в АФК «Система», заявил господин Федотов.

Александр Осипова