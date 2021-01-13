Законопроект Курултая Башкирии о лицензировании частных пансионатов отклонен

Совет законодателей России не поддержал проект федерального закона о лицензировании частных домов престарелых, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии. Законопроект «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» был предложен госсобранием республики.

Как сообщил председатель Курултая Константин Толкачев, эксперты посчитали, что «деятельность в данной сфере в достаточной мере урегулирована, а введение лицензирования увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, что может привести к сокращению количества частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса». Он отметил, что в госсобрании намерены изучить изложенные в заключении доводы и выйти к федеральным законодателям с новыми предложениями.

Поводом для внесения поправок стали выявленные многочисленные нарушения в уфимском частном пансионате «Моя семья» в поселке Восьмое марта. В отношении руководства учреждения возбуждены два уголовных дела. Руководители подозреваются, в том числе, в причинении смерти по неосторожности. По требованию прокуратуры республики, в октябре 2020 года суд постановил временно переселить постояльцев в другое помещение.

В декабре 2020 года произошла трагедия в другом частном пансионате. Ночью 15 декабря во время пожара в доме престарелых в селе Ишбулдино погибли 11 человек в возрасте от 57 до 80 лет. Белорецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии возбудил два уголовных дела — по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Директор дома престарелых Расима Мусина была арестована до 15 февраля.

Майя Иванова