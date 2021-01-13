Росприроднадзор выдал положительное заключение на проекты заводов в Усть-Луге

Росприроднадзор выдал АО «НИПИГАЗ» положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на проекты строительства комплекса предприятий по переработке газа и производству СПГ в районе порта Усть-Луга в Ленобласти.

Заключение касается проектов строительства газоперерабатывающего и СПГ- заводов, строительства линейных и транспортных объектов, сообщает «Интерфакс».

Проект в Усть-Луге реализует «Русхимальянс», совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». «НИПИГАЗ» проектирует объекты комплекса. Ожидается, что завод будет выпускать 13 млн тонн СПГ в год, до 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ).

“Ъ-СПб” писал, что общий размер финансирования проекта составит 900 млрд рублей. Летом прошлого года «Русхимальянс» получил от ВЭБ.РФ первый кредит на 55 млрд рублей и на проектирование и авансы.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «Кредит на сжижение».