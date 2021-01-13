Китай в 2024 году откроет свой первый университет в ЕС

В 2024 году в Будапеште начнет работать отделение шанхайского Университета Фудань. Это первое отделение, которое китайские вузы открывают в ЕС, сообщает The Times.

Университет Фудань — один из самых престижных и старейших вузов в Китае. Он постоянно входит в список лучших университетов мира. В нынешнем году Фудань занимает 70-е место в рейтинге университетов мира по версии Times Higher Education.

На устройство кампуса Университета Фудань в Будапеште власти Венгрии готовы выделить €2,2 млн. В университете, который сможет принять до 6 тыс. студентов, будут преподавать экономику, международные отношения, медицинские и технические науки.

Как отметил The Times в связи с этим пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Золтан Ковач, появление будапештского отделения Университета Фудань «повысит стандарты образования в Венгрии», увеличит объем инвестиций Китая в страну и предоставит Венгрии возможность «стать региональным центром знаний».

Появление отделения китайского вуза в Венгрии вызывает некоторую озабоченность европейских наблюдателей в связи с возможным распространением влияния Китая в Центральной и Восточной Европе через академическую среду.

Между тем в 2018 году в Будапеште был закрыт кампус частного Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), который был основан Джорджем Соросом и работал в Венгрии с 1993 года. Кампус был перенесен в Вену.

Алена Миклашевская