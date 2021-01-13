Суд приостановил снос воронежского торгового центра

Арбитражный суд Центрального округа принял кассационные жалобы владельца ТЦ «Народный» на левом берегу Воронежа ООО «Еврострой» и Сбербанка, в залоге у которого находится объект, на решения предыдущих инстанций о сносе здания. Как следует из судебной документации, ходатайство о приостановлении исполнения решений было приостановлено с учетом того, что «в случае исполнения обжалуемых и их дальнейшей отмены в кассационном порядке, возникнут затруднения поворота их исполнения».

В арбитражный суд Воронежской области с требованием снести здание обратился региональный департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО). Ведомство просило «освободить участок» в 36,4 тыс. кв. м под ТЦ и погасить запись о собственности «Евростроя» на землю в ЕГРН. По первоначальному решению воронежского арбитража, компания должна за свой счет демонтировать ТЦ площадью 13,5 тыс. кв. м и три вспомогательных помещения общей площадью 141 кв. м. Собственники ТЦ уверяли, что власти неверно сочли его «самовольно возведенным объектом». Но суд требование ДИЗО удовлетворил.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции. С кассационной жалобой на также обращался один из крупных арендаторов ТЦ ООО «Восторг 76», но их ходатайство осталось без удовлетворения.

Подробнее о причинах сноса торгового центра читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков