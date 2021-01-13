Ковид долго не отпускает

Большое исследование пациентов, переживших ковид в больнице в Ухане (Китай), показало, что и полгода спустя три четверти испытывали проблемы со здоровьем — в частности, сильную усталость, депрессии и снижение функции легких.

Для миллионов людей, переживших заражение коронавирусом, актуальным становится вопрос: насколько распространены, насколько серьезны и как долго сохраняются физические и психические последствия ковида?

В новом исследовании, которое считается крупнейшим из подобных на данный момент (врачи обследовали пациентов через шесть месяцев после того, как они переболели), делается вывод, что многие люди будут испытывать хронические проблемы, такие как усталость, бессонница, депрессия, беспокойство или снижение функции легких.

Исследование охватило 1733 пациента с коронавирусом, выписанного из больницы в Ухане (Китай), стартового пункта пандемии. Ученые обнаружили, что более трех четвертей из них имели хотя бы один симптом шесть месяцев спустя. «Это одна из первых публикаций, которая действительно подробно описывает долгосрочные результаты среди довольно большой группы людей,— комментирует доктор Майкл Пелусо, врач-инфекционист Калифорнийского университета в Сан-Франциско, не входивший в число авторов исследования.— В нем задокументировано то, что люди, оказывающие клиническую помощь пациентам с ковидом, уже давно поняли: у значительной части переболевших действительно есть долгосрочные последствия для здоровья».

Наиболее частыми проблемами, по данным исследователей, были постоянная вялость или мышечная слабость, с которыми сталкивались 63% пациентов. Около четверти пациентов сообщили о проблемах со сном, а 23% заявили, что испытывали беспокойство или впали в депрессию. «Это показывает, что у значительной части людей, намного больше, чем можно было бы ожидать в общей популяции, проявляются симптомы, которые оказывают влияние на качество жизни»,— сетует доктор Стивен Дикс, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско; он возглавляет исследование долгосрочных симптомов коронавируса, которое будет отслеживать пациентов в течение двух лет. «И, что важно, нет конкретных особенностей у реконвалесцентов, но есть несколько разных видов последствий, связанных с психическим здоровьем, с легочными проблемами и качеством жизни в целом. Это довольно убедительное подтверждение того, что мы все наблюдаем»,— добавляет он.

В исследовании участвовали пациенты, которые были достаточно тяжело больны, чтобы иметь показания к госпитализации, но в большинстве случаев это были пациенты не с самым тяжелым течением ковида. Около 75% участников исследования нуждались в дополнительном кислороде при госпитализации, но подавляющему большинству не требовались аппараты искусственной вентиляции легких или даже высокопоточный назальный кислород — неинвазивный метод, используемый при лечении дыхательной недостаточности.

Наконец, в исследование не вошли люди, которые были слишком ослаблены, чтобы явиться лично или участвовать в интервью спустя шесть месяцев после болезни, например, люди с деменцией или психозом или те, кто потерял мобильность после инсульта или из-за легочных патологий.

По материалам статьи https://www.nytimes.com/2021/01/08/health/Covid-survivors-longterm.html

Виталий Логофет