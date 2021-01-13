Послание Путина Федеральному собранию может состояться в середине февраля

Президент России Владимир Путин может огласить свое послание к Федеральному собранию в середине февраля. Об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в российском парламенте.

«Похоже, в середине февраля»,— сказал собеседник двух агентств.

В ноябре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства может обратиться к Федеральному собранию с посланием в начале 2021 года.

Последний раз господин Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года в Центральном выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали около 1,3 тыс. человек. Президент начал свое выступление с вопроса о демографии, а закончилось оно отставкой правительства Дмитрия Медведева.

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