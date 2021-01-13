Минфин возобновит покупку валюты впервые с марта

Минфин России в январе вернется к покупкам валюты в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте ведомства. Это произойдет впервые с марта 2020 года.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +106,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 7,1 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Минфин оценил объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе 73,5 млрд руб. В декабре в бюджет поступило нефтегазовых доходов на 32,7 млрд руб. больше, чем ожидалось.

Национальная валюта отреагировала на новость снижением против роста ранее утром. Так, курс доллара на Московской бирже на 12:51 мск составляет 73,7 руб. (+0,23), курс евро — 89,9 руб. (0,13).